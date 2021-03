A jornalista Sara Carbonero e o ex-futebolista Iker Casillas anunciam esta sexta-feira a separação, através de uma publicação nas redes sociais.

Hoje, o nosso amor como casal toma caminhos diferentes, mas não distantes, pois continuaremos juntos na maravilhosa tarefa de continuar a ser pais dedicados como temos feito até agora. É uma decisão muito cuidadosa e que tomamos de comum acordo", escreveu a jornalista no Instagram.

"Respeito, carinho e amizade vão sempre permanecer", afirma ainda Sara Carbonero, sublinhando que "a prioridade é, a partir do amor e do compromisso, partilhar o bem-estar e a educação dos filhos e protegê-los para que cresçam num ambiente estável e saudável".

A notícia do divórcio, entre o ex-guarda redes do FC Porto, de 39 anos, e a jornalista de Toledo, de 37, tinha sido avançada há dias pela revista espanhola Lecturas, mas so agora é confirmada.

Os últimos anos não têm sido fáceis para o casal. Iker Casillas teve um enfarte do miocárdio, em maio de 2019, que o obrigou a abandonar os relvados. Nesse mesmo mês, Sara Carbonero revelou ter um tumor maligno nos ovários.

Sara Carbonero e Iker Casilhas estavam juntos desde 2009. Casaram-se em 2016 e têm dois filhos.