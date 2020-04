O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 504 nas últimas 24 horas. São mais 34 mortos do que no dia de ontem. Deste 34 mortos, 25 são de doentes com mais de 70 anos.

O boletim deste domingo contabiliza ainda um total de 16.585 infetados (mais 504 do que no documento de sábado).

