Dois jovens de 16 anos foram esfaqueados, este sábado à tarde, numa rixa que envolveu dezenas de pessoas na praia do Tamariz, no Estoril, confirmou fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, os dois jovens foram assistidos na enfermaria da praia, tendo depois sido transportados ao hospital de Cascais.