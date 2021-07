O autoagendamento da vacina contra a covid-19 já está disponível para maiores de 23 anos.

A possibilidade de as pessoas a partir dos 23 anos poderem autoagendar a toma da primeira dose da vacina decorre depois de, na última quarta-feira, ter sido aberta a vacinação para os maiores de 25 anos.

Desde a semana passada que foi aberta a vacinação para a faixa etária entre os 18 e os 29 anos por ordem decrescente de idade.

A convocação desta faixa etária está a ser feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o autoagendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos.

Esta modalidade permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de um maior número de vacinas recebidas por Portugal, o portal para autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril para pessoas com 65 ou mais anos e, desde então, tem ficado disponível para marcações das faixas etárias dos 50, 40 e 30 e, mais recentemente, dos 20 anos.

Portugal está a acelerar, nos últimos dias, a vacinação contra a covid-19 face à rápida disseminação da variante Delta, considerada mais transmissível e que já é a predominante no país.

Na última semana, foram administradas um milhão de vacinas, anunciou hoje a task force.