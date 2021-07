Um pai foi detido, sexta-feira, em Vila Verde, Braga, por abuso sexual da filha menor.

De acordo com a Polícia Judiciária, o homem, de 45 anos, foi detido "fora de flagrante delito" por suspeita da prática de "vários crimes de abuso sexual de crianças".

Os abusos sexuais foram praticados sobre uma filha do arguido, no interior da residência deste, entre setembro de 2020 e junho de 2021", indica, ainda, a PJ, no comunicado divulgado nesta segunda-feira.