Uma criança de 12 anos morreu esta segunda-feira num despiste em Castro Marim, no IC 27.

À TVI, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro disse que a criança, do sexo feminino, foi a única vítima mortal do acidente, tendo ficado ferida sem gravidade uma mulher de 38 anos, mãe da criança que morreu.

O óbito da criança foi declarado no local e a mãe foi transportada para o Hospital de Faro. Foi acionado o helicóptero do INEM e uma equipa de psicólogos para o local.

O alerta para o despiste foi dado às 8:28 e o acidente aconteceu ao quilómetro um do IC 27, no sentido sul-norte.