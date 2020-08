O cadáver de uma baleia-anã deu à costa esta quarta-feira na Praia da Formosa, em Silveira, alertou a associação Sealand Santa Cruz.

A baleia-anã já se encontrava em elevado estado de decomposição quando agentes da Polícia Marítima e do Instituo de Socorro a Náufragos chegaram ao local durante a manhã.

As forças e entidades encontram-se no local e tentam agora a remoção do animal", afirma a associação, sublinhando que a atuação está a ser feita da forma mais célere e com a máxima segurança possível.