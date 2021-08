Um drone da Força Aérea sofreu um acidente durante a aterragem, esta quarta-feira, após uma missão de vigilância e deteção de incêndios rurais, em Beja. A aeronave sofreu danos estruturais, não se registando danos pessoais ou materiais em terceiros.

De acordo com o comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas, as circunstâncias em que o acidente ocorreu já estão sob investigação e até ao apuramento das suas causas, as operações com estes drones estão suspensas nas outras Bases de Operação.

A mesma comunicação acrescenta ainda que, para colmatar a ausência das missões de vigilância com aeronaves não tripuladas, a Força Aérea vai recorrer a aeronaves tripuladas para levar a cabo as missões de deteção de incêndios rurais.