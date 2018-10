O Ministério da Administração Interna decidiu hoje reforçar até ao final de outubro o dispositivo de combate a incêndios rurais com mais 624 bombeiros e 500 militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.

“Face às previsões meteorológicas para a segunda quinzena de outubro disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o Ministério da Administração Interna (MAI) decidiu reforçar, até ao final do mês de outubro, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais”, refere um comunicado do ministério tutelado por Eduardo Cabrita.