O número de infeções por covid-19 no Algarve disparou: segundo números da Administração Regional de Saúde local, são já seis os concelhos onde o número de novos casos de infeção é igual ou superior a 240 por 100 mil habitantes, quando até aqui era apenas um concelho que ultrapassava este limite traçado pelo governo.

Assim, além de São Brás de Alportel, o número de infeções é agora superior a 240 por 100 mil habitantes nos concelhos de Faro, Portimão, Albufeira, Vila Real de Santo António e Vila do Bispo.

O concelho de Albufeira já ultrapassou a linha vermelha definida pelo Governo e já alcançou os 262,5 casos por 100 mil habitantes.

Outro dos concelhos em risco é o de Faro, com 286,8 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Portimão dispara com 295,6 infeções por 100 mil habitantes, São Brás de Alportel conta já com 336 e Vila do Bispo com 426,9 novas infeções e Vila Real de Santo António com 298,7 pessoas infetadas.

Concelhos abaixo do limite

De resto, no concelho de Alcoutim e Monchique a situação parece, para já, controlada. Ambos os concelhos não registaram novos casos de infeção.

Aljezur conta com 17 ,9 novos casos por 100 mil habitantes, Castro Marim com 80,2.

Acima de uma centena aparece o concelho de Lagoa, com 166,9 casos por 100 mil habitantes, Olhão (177,9) e Silves (143,5).

Já acima dos 200 novos casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores estão Lagos (223,9), Loulé (230) e Tavira (216,1).

O Algarve tem, ao todo, 16 concelhos, dos quais apenas um está na lista vermelha que será esta quinta-feira revista pelo Governo em Conselho de Ministros.

A lista oficial, que será reavaliada, conta neste momento com 121 concelhos. Saiba aqui quais são.