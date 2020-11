O presidente da Câmara Municipal de Lisboa proibiu, esta quinta-feira, a abertura de superfícies comerciais a partir das 06:30 nos próximos fins de semana, atingidos por medidas restritivas à circulação a partir das 13:00, mas que, no entanto, têm como uma das exceções as idas ao supermercado.

Ao que a TVI conseguiu apurar, Fernando Medina entendeu a hora de abertura deve ser às 08:00 para qualquer estabelecimentos comercial ou de venda a retalho.

No seguimento das medidas determinadas pelo Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, nomeadamente as condicionantes à circulação na via pública constantes do respetivo artigo 3.º, e tendo vindo a público a intenção de algumas grande superfícies comerciais abrirem às 06h30 da manhã nos próximos fins de semana, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa emitiu hoje um despacho clarificando que o horário de abertura dos estabelecimentos comerciais nos próximos dois fins de semana será às 08h00 da manhã, não sendo aceite a abertura antecipada antes dessa hora a qualquer estabelecimento comercial ou de venda a retalho", lê-se no comunicado a que a TVI teve acesso.

Esta decisão surge depois da Jerónimo Martins ter anunciado, na quarta-feira, que a abertura da “maioria das suas lojas” Pingo Doce passaria a ser às 06:30, no fim de semana, devido às limitações de circulação.

Dadas as limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos, o Pingo Doce vai abrir a maioria das suas lojas às 06:30 e encerrar às 22:00, procurando assim contribuir para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã”, lê-se no comunicado.

Auchan, Lidl e Continente mantêm horários

Já os supermercados Auchan e Lidl anunciaram, esta quinta-feira, que vão manter os horários habituais.

A Auchan irá manter os seus horários, uma vez que consideramos que os serviços que atualmente prestamos aos nossos clientes asseguram, neste contexto, uma compra confortável e segura”, disse à Lusa a marca de retalho.

Este fim de semana, os clientes poderão continuar a contar com o Lidl, realizando as suas compras com tranquilidade, ao longo de toda a tarde de sábado e domingo. Não é por isso necessário ir a correr às lojas da parte da manhã, podendo os clientes utilizar este tempo para tratar de assuntos que só poderão ser tratados até às 13:00”, comunicou, por sua vez, a rede de supermercados de origem alemã.

Na quarta-feira, a Sonae MC já tinha anunciado que não iria antecipar o horário de abertura dos seus supermercados Continente este fim de semana, mantendo a abertura às 08:00 adotada na primeira vaga da pandemia.

Na madrugada de domingo, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a circulação estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio.

O Governo decretou também o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.