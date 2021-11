Mário Machado vai sair em liberdade, com a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades, após ter sido detido, esta terça-feira, por posse de arma ilegal, no âmbito de uma investigação por suspeita do crime de incitamento ao ódio e à violência.

Esta é a medida de coação menos gravosa e significa que o militante da extrema-direita vai aguardar o desenrolar da investigação em liberdade, após ter passado três noites no estabelecimento prisional anexo à PJ.

Depois de a inquirição ter sido adiada para esta quinta-feira, o interrogatório judicial ao antigo líder do movimento Nova Ordem Social (NOS) durou cerca de três horas, tendo terminado por volta das 17:00.

No final, o Ministério Público pediu prisão preventiva para Mário Machado.

O militante da extrema-direita foi detido após uma busca à sua casa, em Santo António dos Cavaleiros, no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeitas de crimes de ódio e incitamento à violência através de comentários feitos na internet.

Os elementos da PJ que fizeram buscas à residência onde estava Mário Machado, no âmbito do processo ligado a mensagens de incitamento ao ódio escritas por este na Internet, acabaram por detê-lo por ter sido encontrada uma arma de fogo em situação ilegal.