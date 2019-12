Portugal vai acolher os oito marroquinos que desembarcaram na quarta-feira numa praia no Algarve, informou o SEF em comunicado.

Ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, Portugal vai acolher os oito jovens que, esta quarta-feira, desembarcaram numa praia do Algarve, depois de estes terem requerido esta madrugada esse estatuto de proteção", refere a nota enviada à comunicação social.

O grupo, composto por jovens com idades entre os 16 e 26 anos, e de nacionalidade marroquina, pernoitou em Vila Real de Santo António e será hoje transferido para Lisboa, para o Centro Português para o Refugiado. À semelhança de outros que chegaram a Portugal, ser-lhes-á assegurado e registado o seu pedido, e ser-lhes-á providenciada documentação que comprova o período de análise, para que, durante esse tempo, lhes possa ser garantida assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência", acrescenta ainda a mesma nota do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Em declarações aos jornalistas no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira Castro Marim/Ayamonte (Espanha), a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, garantiu na quarta-feira que os oito jovens “estão bem” e explicou que a preocupação inicial das autoridades foi tratar do seu estado de saúde.

Estes jovens chegaram numa embarcação frágil à costa portuguesa por volta das 10:30 da manhã, foram recolhidos pela Polícia Marítima, que entretanto entrou em contacto com o SEF, e desde essa altura que a nossa preocupação tem estado a ser estabilizá-los, estiveram a ser alimentados, hidratados”, disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Cristina Gatões disse ontem que, a meio da tarde, o grupo fora transferido da capitania de Real de Santo António, à guarda do SEF, para o Centro policial da fronteira luso-espanhola entre o Algarve e Andaluzia, onde permaneceriam até que as autoridades percebessem as circunstâncias em que os jovens chegaram e as suas intenções.

A diretora do SEF adiantava que se estava a trabalhar com estes jovens “num quadro de cooperação internacional".

Os jovens, todos rapazes, foram intercetados "escondidos nas dunas" da praia de Monte Gordo, depois de um alerta de populares, não "aparentando requerer cuidados especiais" e dizendo apenas que tinham fome, indicou na quarta-feira fonte da capitania da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António.

De acordo com a fonte, os jovens alegam que provêm da cidade de El Jadida, em Marrocos, e que estiveram durante cinco dias no mar até desembarcarem naquela praia do distrito de Faro.