A queda de um andaime causou, esta quinta-feira, uma vítima mortal em Penedono, no norte do distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O acidente ocorreu cerca das 11:30, na freguesia de Penedono e Granja.

Deslocaram-se ao local seis operacionais, apoiados por três viaturas.