O edifício número 89 da rua Tomás Ribeiro, em Lisboa, foi evacuado pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa por perigo de derrocada.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, o alerta foi dado às 12:48 por um trabalhador da construção civil que detetou fissuras nas paredes.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores, as pessoas estavam a ser retiradas apenas por precaução, com o apoio da Proteção Civil. Não havendo registo de feridos.

Os trabalhadores que deram o alerta pertenciam a uma obra adjacente ao edifício.