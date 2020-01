/ AM

Uma mulher de 68 anos ficou em estado grave, depois de ter sido atingida pela queda de uma árvore, em Paredes de Coura, tendo sido transportada ao hospital de Viana do Castelo, disse fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Paredes de Coura, Filipes Esteves, “a mulher foi atingida por um ramo da árvore que o marido estava a cortar”, tendo sofrido uma “fratura exposta”.

O acidente ocorreu cerca das 13:49, no lugar de Giesteira, freguesia de Vascões, em Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros locais e da Viatura de Emergência Médica (VMER) do INEM.