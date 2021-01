A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, na cidade do Porto, suspeito da tentativa de homicídio de outro, na via pública, em 12 de setembro de 2019, com recurso a arma de fogo, foi anunciado esta quarta-feira.

Em retaliação por um desentendimento ocorrido dias antes entre o ofendido e o arguido, este surpreendeu a vítima, na via pública, altura em a agrediu e, empunhando uma arma de fogo, efetuou diversos disparos na direção daquela, não a tendo atingido por mero acaso”, explica a PJ, através da Diretoria do Norte, em comunicado.

Aquando da detenção, os inspetores da PJ realizaram uma busca à residência do arguido, durante a qual apreenderam “produto estupefaciente em quantidade que indicia também a prática” pelo detido do crime de tráfico de estupefacientes.

O arguido, de 36 anos, sem ocupação profissional, com antecedentes criminais por crimes de ofensas à integridade física graves, por roubo e por tráfico de estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.