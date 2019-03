A GNR deteve um homem por tráfico de estupefacientes e recetação, na terça-feira, no concelho de Loulé, e apreendeu mais de 4.400 doses de droga, anunciou esta quarta-feira o Comando Territorial de Faro daquela força de segurança.

A detenção foi realizada por elementos de uma patrulha do posto territorial de Loulé, depois de verem o homem a realizar uma venda de droga, na zona de Vale Formoso, no concelho de Loulé, distrito de Faro, contextualizou a GNR num comunicado.

Os militares presenciaram o suspeito a realizar uma venda de estupefacientes, tendo-o detido em flagrante delito”, referiu a GNR, revelando que, no âmbito deste caso, foram apreendidas as mais de 4.400 doses de droga.

Entre o material apreendido na detenção e na busca domiciliária que se seguiu estão 4.215 doses de heroína, 206 doses de cocaína, duas balanças de precisão, um telemóvel, produtos de corte [utilizado para misturar com a droga e aumentar a rentabilidade] e 1.569 euros em numerário, precisou a GNR.

A GNR sublinhou que ainda recuperou “uma bicicleta furtada que era usada como meio de transporte do suspeito para levar a cabo o tráfico de droga” e que “foi restituída ao seu legítimo proprietário”.

A mesma fonte adiantou também que o detido é hoje presente no Tribunal Judicial de Loulé para primeiro interrogatório judicial e, no final da sessão, o juiz de instrução aplicará as eventuais medidas de coação a que ficará sujeito.