A GNR descobriu 46 toneladas de amianto armazenado em local impróprio, anunciou a Guarda neste sábado.

No decorrer de uma ação de fiscalização, no Porto e em Faro, na quinta e sexta-feira, foram "detetadas irregularidades no armazenamento de 46 toneladas de resíduos de amianto em local não licenciado", sendo esta uma "contraordenação ambiental muito grave".

O responsável pelo amianto incorre numa multa que pode chegar aos 5 milhões de euros e nunca inferior a 24 mil euros.

As referidas fiscalizações foram levadas a cabo pelos militares das estruturas SEPNA dos referidos Comandos Territoriais, numa ação integrada e multidisciplinar envolvendo elementos da Agência Portuguesa para o Ambientes (APA), Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e elementos da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), tendo sido detetadas irregularidades ao nível do armazenamento de 46 toneladas de resíduos de amianto em local não licenciado", indica a GNR, em comunicado..