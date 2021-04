O Ministério Público pediu esta terça-feira que Maria Malveiro e Mariana Fonseca sejam condenadas a 20 anos de prisão efetiva pelo homicídio de Diogo Gonçalves, cujo corpo foi encontrado desmembrado no Algarve.

Segundo o procurador Miguel Teixeira, que definiu a acusação, ambas as suspeitas cometeram o crime de homicídio qualificado e desmembramento, tudo em coautoria.

Entende a acusação que as duas arguidas praticaram os factos de "forma concertada", pelo que não deve existir diferenciação de culpa entre as duas.

Não há dúvidas de que são as duas culpadas", reiterou o procurador, que falou do caso como uma "grande tragédia".

A acusação diz que as duas mulheres planearam a morte de Diogo Gonçalves para lhe ficarem com 70 mil euros. Maria, de 20 anos, terá primeiro sedado a vítima e depois asfixiado, apertando-lhe o pescoço. Mariana, de 24 anos, apenas terá assistido a tudo, mas terão sido as duas a envolver o corpo em sacos de plástico.

Antes, Maria terá retirado os dedos do polegar e indicador da mão direita para conseguirem depois desbloquear, com a impressão digital da vítima, o telemóvel e assim acederem aos códigos das contas bancárias.

O cadáver ficou na bagageira do carro cerca de 24 horas. Na madrugada de dia 22 de março, Maria tê-lo-á divido em várias partes e a maior porção do corpo foi lançada ao mar na zona de Sagres.

Mais tarde, a cabeça, as mãos e os pés foram atirados para uma nascente em Tavira. Foram as duas jovens que relataram ao pormenor os factos quando foram ouvidas após a detenção.

Na fase de instrução requerida pela arguida Mariana, a versão foi a mesma, mas ao contrário: mudou o depoimento que tinha feito, quando foi detida, para dizer que atuou e participou nos factos porque estava a ser influenciada pela companheira. Versão que não colheu uma vez que o juiz pronunciou nos exatos termos da acusação.