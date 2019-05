Mais um pedido de recusa do juiz travou esta segunda-feira o início da instrução do processo do ataque à Academia de Alcochete. "Depois queixem-se que a justiça é lenta", disse o juiz de instrução do Barreiro, Carlos Delca, já que ficaram sem efeito todas as diligências previstas.

Este é o terceiro pedido de recusa do magistrado a dar entrada. O Tribunal da Relação de Lisboa já indeferiu dois incidentes de recusa do juiz de instrução criminal, que levaram a um primeiro adiamento da fase instrutória. O juiz fora acusado de falta de imparcialidade.

A instrução, fase facultativa em que o juiz vai decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento, foi requerida por mais de uma dezena de arguidos - dos mais de 40 no processo - entre os quais o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o antigo oficial de ligação aos adeptos do clube Bruno Jacinto.

O processo pertence ao Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, a fase de instrução irá decorrer na nova sala do edifício A do Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

Para esta segunda e terça-feira estavam previstas várias inquirições, nomeadamente a do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que iria ser ouvido amanhã.