Um acidente com dois veículos na A41 em Alfena, Valongo, provocou, na manhã desta segunda-feira, três feridos ligeiros.

Segundo fonte do INEM, as vítimas são duas mulheres, de 63 e 31 anos, e um homem de 72 anos. Foram todos transportados para o Hospital de São João, no Porto.

O acidente ocorreu exactamente por baixo da Ponte de Alfena, no sentido Maia-Valongo, na faixa da esquerda, estando o trânsito cortado ao quilómetro 14,600.

O alerta foi dado às 10:20 horas e no local encontram-se dez operacionais apoiados por cinco viaturas do INEM, Bombeiros e PSP.