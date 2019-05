Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos esta tarde, no Bairro de Santo Estêvão, em Viseu, na sequência de uma agressão com arma branca, disse à TVI24 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

A vítima mortal tem cerca de 50 anos e os feridos graves têm 22 e 40 anos.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi recebido às 17:52, para uma agressão na Rua do Viriato, no Bairro de Santo Estêvão.

Ao local deslocaram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP.

A PSP remeteu para mais tarde esclarecimentos sobre o crime.