O marido de Maria João Abreu, João Soares, já reagiu à notícia da morte na rede social Instagram: "A minha João partiu".

A minha João partiu. Infelizmente, todo o meu amor por ela, todo o amor da família e todo o amor dos amigos não foi suficiente para impedir que esta viagem se iniciasse", lê-se na publicação.

Na mesma publicação, João Soares disse acreditar que a mulher "para onde vai, vai fazer aquilo que sempre fez: cuidar!".

Maria João Abreu estava internada no Hospital Garcia da Orta, em Almada, desde dia 30 de abril. A atriz, de 57 anos, sofreu um aneurisma na semana passada. Ter-se-á sentido mal e desmaiado durante as gravações da telenovela “A Serra”. Foi assistida no local e depois transportada para a unidade hospitalar.

Nascida em Lisboa, a 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, mas foi a televisão que lhe granjeou a popularidade, com a produções como “Médico de família”.