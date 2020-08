A praia do Magoito, em Sintra, foi reaberta nesta quinta-feira, depois de ter sido interditada na quarta-feira devido à presença de medusas Velella velella, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.

Já levantámos a interdição da praia do Magoito, em articulação com a delegada de saúde de Sintra e com a Câmara Municipal de Sintra, uma vez que não se verificou o surgimento de medusas na praia ao longo do dia”, informou o comandante Rui Teixeira, adjunto do capitão do porto de Cascais.