A PSP resgatou, esta sexta-feira, um Pitbull Terrier vítima de maus-tratos, em Tomar, na sequência de uma denúncia.

De acordo com um comunicado do Comando Distrital de Santarém que chegou às redações, as autoridades encontraram o animal “extremamente magro, aparentando estar subnutrido".

Por haver risco de vida para o animal foram efetuadas diligências junto dos Serviços da Procuradoria da República, tendo sido determinada a recolha e encaminhamento para o Canil Municipal de Tomar", pode ler-se no documento.