Mais de uma centena de trabalhadores da SCTP manifestaram-se esta sexta-feira na estação de recolha da Via Norte, no Porto, num protesto que foi marcado por tensões elevadas com a Polícia de Segurança Pública durante a madrugada.

Imagens obtidas pela TVI mostram como a PSP foi forçada a intervir face a uma maior pressão dos manifestantes que, de acordo com um dos sindicatos presente, ocorreu porque os trabalhadores foram impedidos de utilizar as casas de banho das instalações da empresa.

"Os trabalhadores que estavam em greve vieram para o pé das instalações e necessitavam de ir às casas de banho e isso nunca lhes foi impedido e, hoje, o Conselho de Administração decidiu impedir os trabalhadores de entrar pelas portas. A polícia pensou que eles iam bloquear os carros, mas ninguém quis impedir os veículos de sair", disse um representante sindical à TVI.

Perto das 10:00 horas, cerca de 150 trabalhadores estavam reunidos no mesmo local, muitos desde a meia-noite, a protestar contra o aumento de 15 euros proposto pelo Conselho de Administração e que mereceu um voto favorável da maior parte dos sindicatos à revelia dos empregados.

Um manifestante que não quis ser identificado disse que se sentia "enganado" pela posição dos sindicatos.

"Dos trezentos trabalhadores reunidos em plenário, 95% decidiram que a forma a seguir era ir à luta e que não aceitavam o aumento de 15 euros. Apenas um dos sindicatos se colocou ao lado dos trabalhadores. Os outros todos já tinham assinado e ficaram contra nós", disse, apoiado por vários outros que admitiram um sentimento de abandonado.