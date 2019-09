A polícia londrina emitiu um novo apelo público para informação sobre o homicídio no domingo de um português de 24 anos, morto por tiros disparados à queima roupa de um veículo em movimento.

A Metropolitan Police identificou a vítima como Wilson Alexandre Garcia Varela, que vivia em Forest Gate, no este da cidade, mas que foi morto no bairro de Camden Town, perto do centro da capital britânica.

Detectives name Wilson Alexandre Garcia Varela as the victim of a drive-by shooting in Kentish Town. They're now appealing for information - can you help the investigation? Read more: https://t.co/JbRk5DT8Ji