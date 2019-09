Um homem, de 34 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito de crime de violência doméstica contra a companheira, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis explica que os agentes da PSP se deslocaram ao local da ocorrência e “apuraram que a vítima, companheira do suspeito, com quem tem seis filhos, afirmou ter sido ameaçada com recurso a uma arma de fogo”.

Segundo a nota, o homem terá ainda ameaçado atear fogo às viaturas dos familiares da vítima.

O detido, já com antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente nos serviços do Ministério Público do Tribunal da Comarca de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial.