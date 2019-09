A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou esta semana um total de 54 acidentes rodoviários nas estradas da Madeira, dos quais resultaram uma vítima mortal e 22 feridos ligeiros, informou hoje o comando regional.

De acordo com a nota, este número representa menos quatro ocorrências do que na semana anterior, embora tenha havido um acrescimento de oito feridos e um morto, aumentando para seis as vítimas mortais na sequência de acidentes.

Entre os acidentes, 35 foram colisões, 14 despistes e dois atropelamentos, havendo ainda três de outras tipologias não especificadas.

Quanto a detenções, a PSP refere ter efetuado três de condutores que dirigiam sob o efeito de álcool e uma por falta de habilitação para o exercício da condução.