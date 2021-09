José Rocha é advogado há seis anos e vive entre Lisboa e Odemira, de onde é natural e onde mantém, também, um escritório. Como as deslocações são muitas e longas, em janeiro deste ano decidiu investir num carro.

É um carro de gama alta, um BMW X6, um carro possante. Tem uma potência de quase 300 cavalos e 3 mil de cilindrada", conta à TVI.

A verdade é que, em março, em Odemira, amolgou uma das portas do automóvel numa manobra mal calculada junto a um muro. Como nos dias seguintes tinha trabalho em Lisboa, deciciu procurar uma oficina na capital para fazer a reparação.

Aconselhei-o a vir aqui a uma oficina que está em frente ao nosso escritório", revela António Rito Pereira, sócio de José Rocha.

Feita a sugestão, José Rocha não hesitou na hora de deixar o automóvel a reparar numa oficina junto ao Saldanha, na capital. Era dia 24 de março, o sol brilhava e a primavera tinha acabado de chegar. No entanto, José estava longe de imaginar a tempestade que se aproximava perante uma simples reparação.

No dia seguinte, fui trabalhar, voltei para casa às 7 da tarde. Estava tranquilo, a ver televisão, e a minha mãe ligou-me a perguntar se eu estava bem. Eu perguntei porquê, e ela disse-me que estavam dois GNR à porta de casa, em Odemira, a dizer que o meu carro tinha sido encontrado em Mértola, no Alentejo, acidentado, possivelmente capotado, não se sabia bem."

José pediu à mãe para passar o telefone aos agentes da GNR, que confirmaram a cor, a matrícula e o modelo do BMW. Mas não é só: os militares também disseram ao advogado que o carro tinha uma das porta amolgadas, precisamente a reparação que estava em curso na oficina.

Ele ficou em pânico, não é? Telefonou-me a perguntar se os homens da oficina eram de confiança, e que provavelmente tinham desviado o carro para atividades ilícitas, em vez de o arranjarem", detalha António Rito Pereira à TVI.

O automóvel foi encontrado, aparentemente acidentado, mas sem qualquer ocupante, 24 horas depois de ter entrado na oficina para reparar em Lisboa. O BMW X6 estava sem uma roda, com um vidro partido e sem os bancos traseiros, na Nacional 265, entre Serpa e Mértola, a apenas 19 km da fronteira com Espanha. O local, no sul do distrito de Beja, é muito pouco movimentado, sobretudo à noite, e conhecido por movimentos relacionados com o tráfico de droga, entre Espanha e Portugal.

Era para irmos, logo no outro dia de manhã, para Beja, para ir ter com a GNR e tratar do assunto do carro, mas resolvemos passar aqui pela oficina para os confrontar com esta situação", conta, sem esconder a indignação, António Rito Pereira.

José Rocha e o sócio dirigem-se então à oficina, nas Avenidas Novas, em Lisboa, onde conseguem chegar à fala com o responsável pelo espaço, mas onde não veem o automóvel, o que fez adensar as suspeitas sobre a oficina.

Ele responde-me que o carro iria estar pronto à tarde. E eu perguntei 'mas tem a certeza?'. E ele, 'sim, está tudo bem'. Fiquei surpreendido com a resposta, porque aparentemente estava tudo bem, e eu a saber que o meu carro estava todo partido num sítio que eu nem sabia bem onde era."

José garante que ficou apreensivo, porque não sabia quais as intenções das pessoas com quem estava a lidar. E é precisamente neste momento que este caso dá uma reviravolta capaz de deixar qualquer um de boca aberta.

Ele só me perguntava onde estava o carro, onde estava o carro. Eu respondi que estava na estufa. Então pedi a um colega meu para acompanhar o senhor José Rocha à estufa, para o senhor José Rocha confirmar que o carro estava lá", conta Rui Veloso, o mecânico, à equipa de reportagem da TVI.

De seguida, José e o sogro entram na estufa e, para espanto dos dois, o BMW X6 do advogado estava imaculado, a acabar de ser arranjado.

A reação do senhor José foi terrível. Chegou aqui e pediu-me desculpa, e que realmente o carro estava na estufa, e que não sabia muito bem o que é que tinha acontecido", conta o mecânico.

Achar que o carro que se deixou a reparar foi roubado da oficina, porque foi encontrado a 230 km de distância pela polícia, abandonado, e aparentemente usado para o tráfico de droga. Mas, no fim de contas, concluir que não, porque não há um, mas dois veículos iguais e com a mesma matrícula, isto porque o carro original continua imaculado no local onde foi deixado a reparar.

De facto, é um berbicacho que Acontece aos Melhores, mas, que ainda, assim, não escapa ao entendimento de Paulo Veiga e Moura, advogado especialista em direito administrativo.

A probabilidade do carro ser exatamente igual, ter as mesmas características, é difícil, é difícil."

Por isso mesmo, José Rocha pediu à GNR fotografias do carro que tinha sido encontrado em Mértola. A confirmação chegou logo depois.

De facto, era um carro igual ao meu, com a mesma matrícula, a mesma cor. O meu carro foi literalmente falsificado."

Uma falsificação que poderia ter sido detetada logo que o clone do carro de José foi encontrado pelas autoridades junto à fronteira com Espanha, isto porque, independentemente do aspeto físico e da matrícula, todos os automóveis têm inscrita, em várias partes da carroçaria, uma combinação de letras e de números que torna cada carro único. É o número de identificação do veículo, conhecido habitualmente como número de chassi.

A questão é que a polícia nem sequer vai ver o número de identificação do veículo. Tal como quando multa, se alguém usar a minha chapa de matrícula noutro carro, e se for encontrado na autoestrada em excesso de velocidade, pois garantidamente que vão mandar a multa para mim. É que no sistema aparece-lhes que o carro com a matrícula X pertence ao fulano Y", considera Paulo Veiga e Moura.

Significa esta realidade que, se a matrícula de José Rocha foi utilizada noutro automóvel para cometer infrações ou crimes, numa primeira instância, o advogado pode vir a ser chamado a responder por eles.

Se o carro estiver associado a práticas ilícitas, o Ministério Público vai acusar. E o que é que vai dizer? Vai dizer que no dia tantos, às horas tantas, o carro que pertence ao fulano A, foi visto cometer uma infração ou um crime. Repare, é uma prova. Cabe, neste caso, a quem foi vítima de falsificação de matrícula provar que não estava naquele dia, naquele sítio. E que estava noutro lado, oposto", alerta o advogado Paulo Veiga e Moura.

Para se prevenir, e precisamente por ter advogado e ter experiência nestas matérias, José Rocha apresentou uma queixa contra desconhecidos junto do Departamento de Investigação e Ação Penal de Beja, por alguém ter usado a matrícula do BMW X6 do advogado noutro carro, praticamente igual.

Entretanto, o processo foi fundido a outro que corre no tribunal de Cascais, o que sugere que, assoaciados a este episódios, podem estar em causa outros crimes.

A TVI pediu ao Ministério Público para consultar os processos. No entanto, o pedido foi negado, porque os autos encontram-se sob segredo de justiça. Sendo assim, é, para já, difícil de perceber o que está por detrás da clonagem do carro de José Rocha. Um fenómeno invulgar, mas aparentemente difícil de combater.

Não há forma de prevenir isto. Se circula no seu carro, e eu vou atrás de si, posso fotografar a sua matrícula e mandar fazer uma igual à sua, e depois usá-la no meu carro. A partir daí, quem teve a sua matrícula copiada, terá problemas", conclui Paulo Veiga e Moura.

José Rocha considera que foi apanhado neste caso digno de guião de cinema, porque é demasiado fácil imprimir chapas de matrículas numa qualquer oficina, por um valor muito baixo.

De qualquer maneira, o advogado não perdeu o carro, porque na verdade o carro acidentado não lhe pertencia, no entanto a maratona não está ganha. Por isso, é no Alentejo que o viu nascer e crescer que, entre as corridas e os animais, renova o fôlego e a esperança de que não venha a ser chamado à responsabvilidade por infrações ou crimes que não cometeu.

É caso para dizer... Acontece aos melhores", conclui, em jeito de brincadeira, José Rocha.

