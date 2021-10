Sindicatos dos médicos avançam com greve geral para os dias 22, 23 e 24 de novembro. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

A justificar, Noel Carrinho disse que as medidas previstas no Orçamento do Estado para 2022 são "insuficientes" e que o panorama do SNS e as condições de trabalho dos médicos é "insustentável".

A situação a que chegou o Serviço Nacional de Saúde e o nível a que estão a ser sujeitos, em termos de condições de trabalho, os médicos é insustentável. Sendo que estas propostas em relação ao Orçamento do Estado são de tal modo insuficientes que mal merecem a nossa consideração", disse.

O presidente da FNAM fez questão de deixar claro que os médicos preferiam avançar para "um processo de negociação sério".