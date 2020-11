Um homem de 32 anos morreu e outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre três automóveis ocorrida esta sexta-feira na Autoestrada 2 (A2) no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na A2, ao quilómetro 85, entre Alcácer do Sal e Grândola, no sentido sul-norte.

O óbito do homem foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal daquela unidade hospitalar, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

De acordo com o CDOS, o ferido foi transportado para o HLA, tendo ainda três pessoas sido assistidas no local do acidente.

O alerta foi dado às 19:33, adiantou a fonte do CDOS, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Alcácer do Sal e de Grândola, a VMER e elementos da Brisa, além da GNR, num total de 21 elementos, apoiados por 10 viaturas.