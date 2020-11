A Escola Básica 1 Jorge Barradas, em Lisboa, fechou, nesta sexta-feira, após testes positivos à covid-19 em seis alunos do 1.º ao 4.º anos e de quatro monitores do apoio à família, segundo a associação de pais.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Santos, da Associação de Pais da Escola Básica (EB) 1 Jorge Barradas, adiantou que foi decidido hoje o fecho, após ter surgido um novo caso positivo num aluno do 4.º ano.

A escola está fechada porque todas as turmas estão em confinamento. Na sexta-feira passada apareceu um primeiro caso positivo no 1.º ano, na segunda-feira no 2.º ano, depois apareceu no 3.º ano e hoje no 4.º”, contou.