Uma idosa morreu na tarde desta quinta-feira nas escadas do prédio onde vivia, no Cacém. As autoridades afastam a tese de queda acidental e suspeitam de homicídio.

Cerca das 14:00 horas, os bombeiros foram chamados ao prédio e, ao encontrarem a mulher de 73 anos já cadáver, chamaram a PSP.

A Polícia Judiciária já está no local a investigar o caso. As perícias estão a ser desenvolvidas no vão de escada do edifício, junto ao elevador, onde as autoridades encontraram vestígios de sangue.

A vítima era surda muda.