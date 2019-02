Um homem furtou na madrugada desta quinta-feira uma ambulância do quartel de bombeiros de Paredes, com a qual se deslocou ao Porto, acabando por abandonar a viatura horas depois, contou à Lusa fonte da corporação.

O suspeito, aparentando cerca de 20 anos de idade, terá entrado no quartel, cerca da 01:45, aproveitando a abertura do portão do parque das ambulâncias para uma situação de emergência.

O furto foi de imediato comunicado às autoridades policiais que localizaram o suspeito no Bairro do Cerco, no Porto.

O homem acabou por fugir na ambulância e foi localizado pelas autoridades na A43, através das câmaras de vigilância.

O suspeito acabou por abandonar a ambulância no concelho de Paredes, onde se procedeu à detenção.

A viatura sofreu dados mínimos na fechadura, mas já está operacional, segundo o comando da corporação.

Segundo a GNR, o suspeito tem antecedentes criminais por tráfico de droga.