Perto de 1.400 leitões morreram carbonizados num incêndio ocorrido esta madrugada numa exploração pecuária situada no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O fogo, para o qual foi dado o alerta às 00:26, atingiu as instalações da Herdade da Caneira de Baixo, localizada na união de freguesias de Cortiçadas do Lavre e Lavre.

Além da morte dos 1.400 animais, as chamas também provocaram danos estruturais.

Fonte da GNR escusou-se, para já, a avançar com possíveis causas para o incêndio.

O combate ao fogo mobilizou elementos dos Bombeiros de Montemor-o-Novo e de Vendas Novas e da GNR, num total de 26 operacionais, apoiados por nove veículos.