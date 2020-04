Cento e sessenta e seis reclusos foram libertados durante a manhã desta terça-feira por decisão judicial, no âmbito das normas excecionais em vigor devido à pandemia do novo coronavírus, informou o Conselho Superior da Magistratura (CSM).

Na véspera, o CSM informado que o número de reclusos libertados desde sábado e até às 18:00 de segunda-feira era de 761, o que significa que o total de reclusos até agora libertados em resultado das normas de flexibilização das penas e medidas ascende a 927.

Só durante a manhã de hoje e até às 12:00 beneficiaram de decisão judicial de libertação 166 reclusos em todo o país, dividindo-se por 108 em Lisboa, 36 no Porto (20 são decisões do Tribunal de Execução de Penas e 16 de juízos criminais), 12 em Évora e três em Ponta Delgada", refere uma nota do gabinete de apoio ao vice-presidente do CSM.