Um camião transportando ração para gado incendiou-se esta terça-feira na Autoestrada 28 (A28), no sentido Viana do Castelo/Porto, provocando o corte parcial da via na Póvoa de Varzim, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incidente ocorreu depois da saída Estela/Laúndos, na Póvoa de Varzim, tendo o alerta sido dado pelas 13:20, acrescentou a fonte.

Pelas 13:58, já a situação se encontrava em fase de rescaldo, após o que os bombeiros procederam à remoção do material que não ardeu.

Acorreram ao local elementos das corporações dos bombeiros da Póvoa de Varzim e de Fão.