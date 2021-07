Mais de 100 operacionais, auxiliados por 30 veículos e cinco meios aéreos, combatem um incêndio florestal em Sousel (Portalegre), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para o incêndio no Monte Dom João, em Casa Branca, no concelho de Sousel, foi dado pelas 14:42, estando nesta altura as chamas consumir uma área de povoamento florestal.

A mesma fonte revelou que o incêndio apresenta duas frentes ativas.

No combate às chamas estão envolvidos 101 operacionais, auxiliados por 30 veículos e cinco meios aéreos.