O Tribunal Constitucional (TC) considerou os apoios sociais aprovados pelo Parlamento como inconstitucionais. O primeiro-ministro tinha pedido uma fiscalização sucessiva e a decisão foi esta quarta-feira anunciada.

Os juízes-conselheiros decidiram, por unanimidade, que os apoios violam a lei-travão do Orçamento do Estado e aumentam o limite de despesa no corrente ano económico.

Em causa estão três medidas:

Tais normas consagraram três tipos de medidas: apoio no âmbito da suspensão de atividade letivas e não letivas presenciais; apoio excecional à família; e medidas excecionais por redução forçada da atividade económica e de incentivo à atividade profissional", lê-se no comunicado.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha promulgado estes apoios.

Em causa está um decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros no dia 8 de abril que regulamenta e altera a condição de recursos para acesso ao apoio extraordinário ao rendimento e à redução da atividade dos trabalhadores.