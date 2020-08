O Governo não está a ponderar, neste momento, proibir fumar ao ar livre como foi decretado em Espanha, mas há “muitos aspetos em aberto” que serão acompanhados e analisados "com mais profundidade", admitiu a ministra da Saúde, nesta sexta-feira.

O governo espanhol e as autoridades regionais do país aprovaram hoje a proibição de fumar ao "ar livre como, por exemplo, em esplanadas" e sempre que não seja possível manter a distância de segurança de dois metros entre as pessoas, medida que já está em vigor em duas das 17 regiões autónomas espanholas.

Questionada na conferência de imprensa de atualização da situação epidemiológica no país, sobre se Portugal pondera adotar esta medida, a ministra da Saúde afirmou que, “neste momento” o Governo "não está a pensar em adotar uma medida semelhante”.

É evidente que não deixo de secundar aquilo que verifiquei serem as recomendações do meu colega, do ministro da Saúde de Espanha, fumar é uma atividade que tem riscos para a saúde e que, portanto, é evitável em qualquer contexto”, disse Marta Temido.

Mas, ressalvou, “como sempre temos dito neste contexto de incerteza sobre aquilo que são as melhores estratégias para prevenir o contágio há ainda muitos aspetos em aberto e, portanto. vamos acompanhar e analisar com mais profundidade e avaliaremos se será também adequado ao nosso contexto”.

Em qualquer caso é evidente que fumar em si próprio é um risco. E, portanto, o conselho é não fumar”, vincou Marta Temido.