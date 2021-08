Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade numa colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 203, na freguesia da Gemieira, em Ponte de Lima (Viana do Castelo), adiantaram à agência Lusa os bombeiros.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, as vítimas tiveram de ser desencarceradas, tendo três sido encaminhadas para o hospital de Viana do Castelo e outra para o hospital de Braga.

À Lusa, fonte dos bombeiros disse que dois feridos têm idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, enquanto os outros dois tinham cerca de 40 a 50 anos.

Segundo a mesma fonte, cerca da 23:15 de sexta-feira, a estrada encontrava-se condicionada, uma vez que os carros ainda estavam a ser rebocados e a ser feita a limpeza da via.

Pelas 23:37, de acordo com o ‘site’ na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam 20 operacionais apoiados por oito veículos no local.

A ANEPC acrescenta que o alerta para a ocorrência foi dado às 21:18.