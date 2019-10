No Alentejo, algumas barragens estão em mínimos históricos e os produtores de gado temem o futuro. A barragem que abastece Castro Verde está a 8% da sua capacidade e só com um inverno com muita chuva a situação poderá inverter-se.

Apesar da chuva desta segunda-feira, a seca está a afetar todo o território do continente e é particularmente grave no Algarve, onde metade da região está em seca extrema.

A empresa que faz a distribuição pelos municípios diz que as reservas são suficientes para abastecer a população até ao final do ano, .mas depois disso, se não chover em quantidade suficiente, poderá ser aplicado um plano de contingência.