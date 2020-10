A comissária portuguesa, Elisa Ferreira, anunciou esta quarta-feira, através da rede social Twitter, que entrou em quarentena após um membro da sua equipa ter testado positivo ao covid-19.

Fui hoje informada que um membro da minha equipa testou positivo ao covid-19. Em sintonia com os protocolos de saúde pública, irei ser testada e entrarei em isolamento. Durante este período, trabalharei de casa”, refere a comissária com a pasta da Coesão e Reformas no ‘tweet’.