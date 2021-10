O antigo administrador do Banco Privado Português, Paulo Guichard foi esta quinta-feira libertado depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter deferido o pedido de 'habeas corpus'.

A decisão ocorre depois de o advogado do ex-administrador ter defendido, na audição no Supremo Tribunal de Justiça, que a prisão do ex-administrador do BPP é ilegal por estar pendente um recurso e que a decisão terá uma importância sistémica.

O ex-administrador do BPP Paulo Guichard foi detido na quinta-feira da semana passada no aeroporto do Porto vindo do Brasil. Desde então está detido no estabelecimento prisional de Custóias, em Matosinhos, no distrito do Porto.

No próprio dia deu entrada na Justiça a petição de 'habeas corpus' por considerar a defesa que a detenção é ilegal.

Segundo o documento com o pedido de 'habeas curpus', a que a TVI teve acesso, no decurso do caso do Banco Privado Português (BPP) Guichard “viveu no Brasil sempre com o conhecimento das autoridades judiciárias", que foram "sempre informadas do seu paradeiro”.