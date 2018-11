Um homem de 42 anos morreu hoje na sequência de um acidente no itinerário principal 1 (IP1), em Valença, que envolveu três veículos e que obrigou ao corte de trânsito naquela via, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, ainda é desconhecida a identificação da vítima mortal, que seguia no veículo ligeiro, de matrícula espanhola.

Segundo esta fonte, o acidente ocorreu cerca das 21:20, no sentido Norte/Sul do IP1, em Cristelo Covo, no concelho de Valença.

"Dois veículos pesados, um deles que transportava lenha a granel, colidiu com outro, sendo que um dos pesados galgou o separador central do IP1 e foi embater num veículo ligeiro que seguia no sentido Sul/Norte, de Portugal para Espanha", explicou a fonte.

A fonte adiantou que o "veículo ligeiro caiu do viaduto do IP1, de uma altura de pelo menos 15 metros".

Os motoristas dos dois veículos pesados foram assistidos no local e recusaram transporte ao hospital", referiu o CDOS.

Ao local compareceram um total de 24 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Valença, da ambulância de Suporte Imediato de Vida, da Viatura de Emergência Médica e Reanimação de Viana do Castelo e a GNR.

No local está ainda a Proteção Civil municipal de Valença para recolher a lenha que se encontra espalhada no pavimento daquela via.