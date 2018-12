Um acidente com um elétrico esta tarde na Lapa, em Lisboa, fez 28 feridos, entre eles duas crianças, confirmou o INEM à TVI. As vítimas foram todas desencarceradas e todas foram já transferidas para o hospital. Não há vítimas em estado crítico.

A TVI apurou que as duas crianças são inglesas, uma com seis meses e uma com sete anos. Ambas foram transportadas para o hospital de Santa Maria.

Do capotamento resultaram vários feridos, nomeadamente uma mulher de 29 anos e um homem com traumatismo no tórax, uma mulher de 26 anos com trauma ocular, uma outra mulher com traumatismo na face e uma mulher de 53 anos com trauma motor.

No momento da chegada dos bombeiros, havia 10 pessoas encarceradas no veículo que pertence à carreira 25.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, o veículo capotou e ficou "bastante danificado". O descarrilamento aconteceu na Rua de São Domingos à Lapa, no cruzamento dessa rua com a Rua Garcia de Orta.

O número estimado de pessoas transportadas pelo elétrico na altura do acidente era de entre 25 e 30, uma vez que o veículo estava cheio.

O alerta foi dado às 18:09 horas e para o local foram destacadas seis viaturas com cerca de 25 operacionais, de acordo com fonte dos bombeiros.

A página da Proteção Civil na Internet referia um total de 33 operacionais e oito veículos envolvidos nas operações.