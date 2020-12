Portugal regista esta segunda-feira mais 90 mortes e 2.194 novos casos de infeção por covid-19, segundo os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O país ultrapassa assim os 350 mil casos do novo coronavírus, contabilizando agora 350.938, dos quais 5.649 resultaram em óbitos.

Registaram-se ainda mais 2.955 doentes recuperados, o que fez descer o número de casos ativos em 851.

A região Norte voltou a ser a que registou mais casos, com mais 936 diagnósticos confirmados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 777 casos.

O número de doentes internados subiu em 97 nas últimas 24 horas. Há agora 3.254 pacientes a necessitar de cuidados hospitalares. Destes, 513 estão em unidades de cuidados intensivos, um número que se mantém do boletim anterior.