A circulação na linha amarela do Metropolitano de Lisboa que, supostamente, estaria interrompida desde às 17:42, esteve sempre a funcionar. Fonte da empresa disse à agência Lusa que um erro no sistema é que avançou com uma avaria.

Surgiu a informação de que a linha amarela estava interrompida, mas isso deveu-se a um erro no nosso próprio sistema, com o ‘site’ a transmitir uma informação incorreta. A circulação esteve sempre a trabalhar em pleno”, disse à Lusa fonte da empresa.

Porém, a linha azul esteve sim interrompida esta tarde, entre as 17:30 e as 17:50, devido a uma avaria num comboio na estação do Colégio Militar.